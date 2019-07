HELENI BEEBIBLOGI | Minu jaoks on söömine igav, Carmeni isa sööb vist üldse kord kuus, aga tütar on suur toidusõber 

Siiski on päevi, kus Carmen magab vähe. Kärutan pikalt ringi, aga uni ei taha korraga üle poole tunni kesta. Ka täna oli taoline päev, kuid see ei morjendanud mind – üks päev mõne päeva tagant veidi väiksema unega pole midagi hullu. Pealegi olen harjunud, et ta magab vähe.