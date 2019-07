Kevin Spacey vabanes teismelise poisi käperdamise süüdistusest 

Endise "Kaardimaja" tähe karjäär on pärast arvukaid seksuaalsüüdistusi hävinud, kuid kõnealune kriminaalasi oli ainus seksuaalrünnak, mille eest superstaar oli kohtu ette toodud. Kohtuasja oli algatanud ohvri ema, endine Bostoni uudistediktor Heather Unruh. Ohvri nime pole ametlikult avaldatud, kuna ta oli väidetava juhtumi ajal alaealine.

Kahekordset Oscari võitjat süüdistati nooruki käperdamises 2016. aastal Nantucketi saare baaris, kus poiss töötas koristajana. Väidetav ohver väitis, et filmistaar oli kaheksa korda tema sugutist kinni võtnud. Kuid süüdistus varises kokku, kui nooruk keeldus andmast tunnistusi mobiiltelefoni kohta, mis Spacey kaitsetiimi kinnitusel sisaldab näitleja süütust tõestavat infot. Noormees väitis, et oli kõnealuse telefoni ära kaotanud. Spacey kaitsjad väitsid aga, et vajavad telefoni, taastamaks kustutatud tekstisõnumeid, mis nende staarkliendi süütust peaksid tõestama.