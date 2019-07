KOGUNEB 60 000 FÄNNI! Turvatiimi juht: tulge Metallica kontserdile ajavaruga ja jalgsi 

Korraldajad soovitavad kontserdile tulla ajavaruga ja jala. "Hea tulemus eeldab ikkagi trenni ja head plaani, aga kuna siin pole varem sellist üritust toimunud, siis trenn on veel natukene lahja," sõnas Meeskond Security juht Eigo Sõster ja lisas, et seetõttu kutsubki ta inimesi aegsasti kontserdile kohale tulema, et kõik laabuks.

Politsei- ja piirivalveameti Tartu patrulltalituse juht Alvar Pähkel rõhutas, et kindlasti ei lase nad kontserdil asjadel käest ära minna. "Me ei saa võrrelda olukorda linnas, mis on tavaliselt, selle olukorraga, mis meil tekib linnatänavatele, kui kontserdikülastajad on võib-olla ülemeelikumad."