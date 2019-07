GALERII | Stigi ja Victori Tartu kontserdil said piletid lihtsalt otsa 

„Endalegi üllatuseks on meie tuur vägevalt alanud,“ tunnistab Stig õnnestunud kontserdi kohta, mis tõi kokku nii täiskasvanud kui ka lapsed. Viimased on teadupärast Stigi-Victori suured austajad. Intervjuus Õhtulehele enne tuuri algust kõnelesid mehed, et Tallinna merepäevadel antud kontserdi aegu laulis publik hoogsalt „Stormi“ kaasa: „Vahepeal ei pidanud me ise laulma ega mängima. Meil jäi suu lahti, inimestel on sõnad peas!“