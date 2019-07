Inimesed FOTOD LAVAST | Metallica produktsioonijuht John Zajonic: tundub, et Tartu vana lennuväli on meie tuuri kõige parem kontserdipaik Aigi Viira , täna, 20:55 Jaga: M

Metallica produktsioonijuht John Zajonic Foto: Aldo Luud

„Ma armastan seda kohta,“ tunnistab Metallica produktsioonijuht John Zajonic päev enne bändi kontserti, kui Eesti Rahva Muuseumi taga, vanal lennuväljal, käib kibe ehitustöö. Metallica maailmaturnee „WorldWired Tour“ kontserdi tarvis. „Tundub, et Tartu vana lennuväli on meie tuuri kõige parem kontserdipaik. Siin on kõik kontserdi jaoks olemas ning siin on kerge töötada.“ Erilist rõõmu pakub Zajonicile hiigellai betoneeritud ruleerimisrada, mis on tema sõnul oma konkreetsuses ja ilmastikukindluses lihtsalt ideaalne. Igas mõttes.