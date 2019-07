FOTOD | Metallica fännid tegid kolmapäeva õhtul Tartus ja Tallinnas kontserdiks sooja 

Pudelis said fännid mekkida Metallica õlut ning juttu puhuda ka Greg Kochiga, kes Metallica õlut pruulib. Igaüks, kes Pudelis või Rock & Roll Heavenis Metallica õlut ostis osales ka loosis, mille auhind oli õige magus - pääse kontserdi Snake Pit'i ehk eriti eksklusiivsesse fännitsooni. Sinna mahub 250 inimest ja neid pileteid müügis ei olnud.

Mehed teevad enda tööd tõepoolest hästi kuna Eestis esinev Metallica pöördus ise Stone Brewingu poole, et nad teeksid neile õllebrändi, mille nimeks sai Enter Night Pilsner. „Bändi mänedžer võttis ühendust, et Metallica on huvitatud meiega koostöö tegemisest,“ ning lisab, et koostöö sujus väga hästi, sest bändiliikmed on väga soojad inimesed ning suhtlus oli neil kui vanadel sõpradel. „James (Metallica laulja - toim.) rääkis meile, et kõik mida me teeme, on väga lahe ja nad leiavad meie õlles palju paralleele enda bändiga.“

Nad töötasid õlle kallal päris pikalt, et saada see ideaalne lõpptulemus. „Kuskil kuus või seitse kuud läks aega, et jõuda retseptini, mis oleks sama äge, kui seda on Metallica bänd,“ räägib Koch rahulolevalt. „Kui sa vaatad õlut, siis sa ei tohiks mõelda sellele, mitu topsi sa ära jooksid. Sa tahad nautida midagi, millel on päris maitse,“ lisades, et tehastest tulnud õllede koostis on vedelik, millele on natuke õlle maitset ja gaase lisatud. „Võrrelda Enter Night Pilsnerit tööstusest tulnud õllega on sama hea, kui võrdled Metallicat liftimuusikaga,“ ütleb ta.