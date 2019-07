Inimesed „Ära palu vabandust armumise eest." Triin Tael , täna, 00:01 Jaga: M

JULGEB ELADA: Elizabeth Gilbert kinnitab oma loomingu ja eraeluga, et õnne nimel tuleb tegutseda. Ta ei ahelda end kirjanduses žanridega ega pelga armastuses südant kuulata. prev fotost 10.10323622cb Foto: VIDA PRESS

Elizabeth Gilberti mälestusteraamat „Söö, palveta, armasta“ (2006) on inspireerinud tuhandeid lötsis pereemasid kohvrit pakkima ja Bali saarelt hingerahu otsima. Kuid täna 50aastaseks saav USA staarkirjanik on sestsaadik teinud märksa skandaalsemaid kannapöördeid. „Ära palu vabandust armumise eest. Meil on üksainus elu ning patt oleks seda maha norutada,“ on vaid üks õppetund paljudest, mida Gilbert on oma fännidele andnud.