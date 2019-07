„PUUDUTA MIND“ 88. SAADE | Ühtsuse Keskuse asutaja Mari Semakin: pole mõtet oodata, et keegi tuleb ning muudab sinu elu paremaks 

"Puuduta mind" - Anu Saagim Mari Semakin Sirje Presnal Foto: Erki Pärnaku

"Puuduta mind" - Anu Saagim Mari Semakin Sirje Presnal Foto: Erki Pärnaku

Ma ei jätnud maha ettevõtlust haiguse pärast ega seepärast, et ma olen vaimne õpetaja. Kuna üle 20 aasta olin tegev reklaami valdkonnas, mis tegelikult on otsene ja kaudne ostuõhutamine, siis just see on põhjus, miks ma tänasel päeval sellega enam ei tegele. Ma ei soovi enam toetada üldist ostuhullust.

Mis puudutab vähki, siis iga haigus on sõnum sulle, et midagi olulist on jäänud kahe silma vahele. See on meeldetuletus, et sa ei taha tegeleda asjadega, mis teevad sulle haiget. Kasvaja andis mulle märku, et on viimane aeg hakata tegelema süütundega.