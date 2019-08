"PUUDUTA MIND" 89. SAADE | Miks Eestis naeruvääristatakse või peetakse „uhuu asjaks“ seda, kui inimene hakkab vaatama enda sisse? 

Jah, minu elu läks edasi, kuni ise jõudsin sellise teraapiani, kus inimene viskab pikali diivanile, paneb silmad kinni ja uurib, mis tema sisemaailmas toimub. See muutis minu elu, oli hoopis teistsugune viis kui kõik muud teraapiad, kus inimesed omavahel vestlevad. See on viis, millega tõepoolest saab muutusi esile kutsuda.

Kui ma nüüd oma elule tagasi vaatan, siis kogu mu elu on olnud ettevalmistuseks selleks hetkeks, kus ma olen praegu ja ei ole olnud ühtegi mõttetut käiku ega õpingut – igast asjast on olnud midagi kasu. Elu ise on mind selleni juhtinud – ma olen midagi soovinud, unistanud sellisest inimeste abistamise viisist, mis tõepoolest aitaks inimestel unustada need probleemid, mis elust rõõmu tundmist takistavad, et tekiks uus tasand.



Filosoofid, tippjuhid ja kultuuritegelased on paljud täna juba vaimsel teel. Miks seda Eestis naeruvääristatakse või peetakse „uhuu asjaks“, kui inimene hakkab vaatama enda sisse? Kust see tuleb?

Tuleb eristada, mis on eneseabi-koolitus või see, mida eesti meedias nimetatakse esoteerikaks. Need on kaks eri asja. Ma arvan, et inimestel on soov uskuda sellesse, et imed on võimalikud ja see toob inimesed esoteerika juurde. Aga tõesti, esoteerika-maailm on väga kirju. On palju erineva tausta, oskuste ja veendumustega inimesi.

Mis on see, mida inimene Holistika Instituudis ühe aastaga õpib?

Koolituse tunnuslauseks sobib „Enda juurde koju“ ehk iseenda juurde jõudmine. Inimese enesetunne ja olek läheb siis kehvaks, kui ta ei ole enam endaga kontaktis. Kui inimesel ei ole oskust tähelepanu enda peale pöörata, siis kannatab selle all kogu tema elu. Meie tervis sõltub sellest, kui palju me ennast märkame, kuidas oma keha signaale vastu võtame või ei võta. Kui

endaga kontakti pole, siis inimene ei saagi oma elu õnnelikult elada, see ei ole võimalik, sest tema suhted kannatavad, tervis kannatab ja ta ise on rahulolematu ega suuda teha valikuid, mis on tema endaga kooskõlas.

Meie koolitus toob inimesed iseenda juurde, enda sisse. Selle neljateistkümne kuu jooksul saab inimene suhestuda iseendaga. Meil on kaheksa erinevat moodulit, mis on nagu peeglid, mis peegeldavad inimest erineva nurga alt, et paremini aru saada, kes ma siis olen. Need, kes tulevad koolitusele ja pärast sealt lahkuvad, on täiesti erinevad inimesed. See koolitus on suur muutuste katalüsaator.

Siin on üks „ohtlik“ osa ka – kui inimene on muutunud enda jaoks paremaks, armsamaks, aga keskkond, kuhu ta tagasi läheb on sama ja teised arvavad, et ta on ära keeranud, mida sellises olukorras teha?