OOTAMATU! Selle sajandi enim mängitud laul Briti raadiotes on ... 

2006. aastast pärit laul ei tõusnud oma ilmumisajal Briti edetabelis küll esikohale, kuid jäi chart'idesse enam kui kolmeks aastaks. Veelgi püsivam on olnud "Chasing Cars" raadioeetris - selgub, et Šoti bändi pala on viimase 20 aasta populaarseim hitt.

"Uskumatu," ahhetas Snow Patroli liider Gary Lightbody BBC usutluses. "Ma ei saa aru, kuidas see juhtus!" Oma hiti trumpideks peab Gary avameelsust ja lihtsust. "Kuid see on ka häbenematult armastuslaul ja õigupoolest meil teistsuguseid laule polegi. Kõige soojemaks teeb mu südame see, kuidas ta publikut ühendab. Igal esitamisel on see imekaunis hetk."