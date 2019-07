Inimesed KUULA | Must Hunt tantsutab uue techno-kantri-metal singliga lausa kahes keeles Anu Saagim , täna, 10:14 Jaga: M

GALERII

Marko Atso Foto: Alar Truu

Pop-Rock bänd Must Hunt üllatas täna uue singliga “Honda”, kus rokkmuusikat on segatud lausa prominentselt kuuldavate tehno- ja kantrimuusika elementidega. Et jalga keerutades kaasalaulmist jätkuks rohkematele, tehti loost nii eesti- kui ka ingliskeelne versioon, mis täna paralleelselt välja lasti.“Sõitsin märtsikuus Pirita teed mööda koju ja see lugu keris ennast mulle pähe. Polnud kindel, et ta üldse Musta Hundi repertuaari kunagi satub, aga kogu asi tundus piisavalt haige küll, et see avaldada," seletab loo sündimist Marko Atso. "Lootsin ainult, et bänd mind kohe pikalt ei saada, aga kuna kõigile meeldis ja me oleme üsna avatud erinevatele muusikastiilidele ning nende ühendamisele, siis siin ta on. Techno-kantri-metal on ilmselt midagi uut, ja uut asja on alati endalgi huvitav teha, vaadata mis saab. Mul on üldse väga hea meel, et olen kohtunud nii avatud tiimiga, kellega taolisi ideid ellu viia.”Värske pala kõlab laval juba homme, 18. juuli hilisööl Tartus Atlantise majas