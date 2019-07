Üliohtlikuks tembeldatud R. Kellyt ei lasta kautsjoni vastu vabadusse 

Kellyt, kelle seksuaalvahekordadest alaealistega on sahistatud aastakümneid, süüdistatakse ka oma kuritegude varjamises - väidetavalt on ta ohvrite ja tunnistajate suu sulgenud raha ja ähvardustega.

Superstaari advokaadid väitsid, et Kelly ei saaks riigist põgeneda, sest tal pole raha ning ta ei armasta lennukisõitu. Kuid süüdistajate sõnul on laulja väljaspool vanglaseinu iseäranis ohtlik, sest ta on oma ohvreid raha ja ähvardustega vaigistanud.