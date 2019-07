Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas rongiga juba võis Pärnu kaudu Riiga sõita 

Kuigi 17. juulil 1981 oli pidulikult avatud rongliiklus Riiga ka läbi Pärnu, olime niisiis pisut süüdi selles, et see liin sõitjate vähesuse tõttu juba 1992. aastal kinni pandi. Pärnu kaudu läks rong toona Lätti kord päevas ja aega kulus sõiduks natuke üle viie tunni. Ju ei klappinud rongiajad või oli Tartu kaudu sõita mõnusam või igamehel juba auto istmiku all – keegi ei himustanud suurt Pärnust edasi Riiga minna. Tee või tina.