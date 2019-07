Getter Jaani on eksliku pulmauudise pärast pahane: see tekitas suure segaduse! 

"Üks ajakirjanik sai asjadest väga valesti aru ja tegi ilma ühegi küsimuseta artikli ning tekitas sellise suure segaduse kõikides inimestes," ütles pettunud Getter Kroonikale.

Segadust külvas üks Ott-Sanderi poolt postitatud pilt, kus armas paarike poseeris lillekimbuga. Ka foto pealkiri oli väga kahemõtteline: “Millalgi pidi see tulema, aga, et see nii tuli...".

Kuigi lauljatari fännid ootavad kannatamatult tema ja Ott-Sanderi pulma, on paarike pulmade kohta öelnud, et selle kiire asjaga on aega küll.

"Ma arvan, et aega on veel. Ei pea kiirustama!" nentis eelmisel aastal Getter, kes vabal ajal ka meigiartistina tegutseb ja sageli ka pruute kaunimaks maalib. Getter tõdes, et kauneid pruute on muidugi ilus vaadata ning eks kunagi saab ka temast kompu pruut.

"Eks kunagi muidugi! Kindlasti! Aga võtan aega veel, aega on ja kiirustama ei pea. See on kindlasti üks ilusaimaid hetki elus," sõnas lauljatar toona. Getter ja Ott-Sander tutvusid 2011. aastal saates "Tantsud tähtedega", kus mees oli Getteri tantsupartner. Tollal olid mõlemad veel teises suhtes. Palmil on eelmisest suhtest ka kaheksa-aastane poeg. Getter ja Ott-Sander tutvusid 2011. aastal saates "Tantsud tähtedega", kus mees oli Getteri tantsupartner. Tollal olid mõlemad veel teises suhtes. Palmil on eelmisest suhtest ka kaheksa-aastane poeg.