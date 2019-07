Lauljatar Maian alustab sügisest õpinguid Tartu ülikooli arstiteaduskonnas 

Maian lõpetas tänavu Tallinna reaalkooli. "Praegu mõtlengi, mis usku hakata. Mulle meeldivad matemaatika, keemia ja ajalugu – kõik sellised faktiained –, aga eksamiks tuleb neid valemeid pähe õppida mingi paarsada. See on sama, kui keegi ütleb, et õpi Ivo Linna, Maarja-Liis Ilusa ja Koit Toome kogu repertuaar pähe. Ma nii põen, te ei kujuta isegi ette!" rääkis lauljatar aprillis Naistelehele.