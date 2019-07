Nolani filmimeeskond urineerimisintsidendist: see oli tõeliselt piinlik 

„See on tõeliselt piinlik ja ma vabandan mõne üksiku meeskonnaliikme tegude eest, samas kui meil on 850 meeskonnaliiget, kes igapäevaselt töötavad selle filmi kallal ja käituvad vastutustundlikult,“ vabandas Funfair Films Limited esindaja Thomas Hayslip oma kirjas Tallinna linnavalitsusele.

Samal teemal Inimesed VIDEOD JA FOTO | Lasnamäelased ei pea marus olema! Nolani meeskond peseb putkataguse ise puhtaks Nädalavahetusel ilmusid meedias pildid sellest, kuidas Nolani võttemeeskond käis Laagna tee Alexela tankla taga urineerimas, mis ajas lasnamäelased marru. Delfile jagatud piltidelt paistab, et üks urineerinud meestest võib olla kas John David Washingtoni dublant või näitleja ise.

Funfair Films Limited esindaja kinnitas, et meeskonda on hoiatatud, et tulevikus ootavad sarnaste tegevuste eest igaüht kiired tagajärjed – nimelt vallandamine.

Hayslip selgitas, et filmi tegijad on lisanud käimlaid konvoisse, samuti Alexela tankla juurde, Bauhausi kaupluse lähistele ja teistesse Laagna tee lähedastesse paikadesse. Kokku on paigaldatud filmimisala lähistele 46 käimlat. Samuti on lisatud suunaviitasid, mis osutavad käimlate asukohtadele.