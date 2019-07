VIDEO | Igav elulugu? Müügilettidelt korjati Adolf Hitleri autobiograafia

Natsi-Saksamaa juhi kurikuulus elulugu jõudis kirjastaja sõnul olla Rahva Raamatu müügilettidel vaid loetud tunnid. „Käisin ise Viru Rahva Raamatus ja küsisin müüjalt. Öeldi, et müüsid poolteist päeva ja siis korjasid raamatud ära,“ ütles Nigul, kellele ei ole raamatuketilt tulnud ühtegi teadet selle kohta, miks niimoodi on käitutud. „Öeldi, et neil olevat selle üle olnud mingi koosolek. Ei tea, raisk! See on see meie kuradi trükivabadus!“

Kui Hitleri „Minu võitlus“ sai 2015. aastal vabaks Saksamaa Baieri liidumaa autoriõigustest, mis keelustas teose levitamise, varustasid Müncheni kaasaegse ajaloo instituudi teadurid selle põhjalike kommentaaridega, et lugeja mõistaks toona valitsenud olukorda. Kommenteeritud väljaannet on laialdaselt soovitatud, sealhulgas juudi kogukondade poolt.

Kuna kommenteeritud väljaandes on üle 3500 viite, paneb see tõlkele kalli pitseri. Ühtlasi ongi tõlkekulud põhjuseks, miks Nigul andis välja otsetõlke. Samas ei näe Nigul põhjust, miks ei võiks müüa Hitleri teost ilma märkusteta. „Mis on kommenteeritud väljaanne!? Kui inimene on väga selgelt kirjutanud, kuidas tema asju näeb, siis tema niimoodi näeb,“ selgitas Nigul. „See on kirjutatud 20 aastat enne Teist maailmasõda. Mida seal kommenteerida on? See on ju kellegi mõjutamine.“

Vastuoluline teos aga läheb kirjastaja sõnul hästi müügiks. „Raamat müüb ennast ise. Sõna liigub juba suust suhu. Saan seda müüa kirjastuse kaudu ja nähtavasti läheb see ka Raamatukoi lettidele. Nemad ei näe põhjust, miks seda ei võiks müüa.“

Eesti kirjastajad on varasemalt ennustanud Hitleri „Minu võitlusele“ suurt müügiedu. Ükski suur kirjastus aga ei ole tahtnud raamatut eesti keeles avaldada, sest kardetakse, et sellega kaasneb halb kuulsus.

Adolf Hitleri „Minu võitluse“ keskne idee on „juutide oht“, mis väljendab vandenõuteooriat, kuidas juudid autori hinnangul maailma domineerida kavatsevad. Samuti selgitab autor oma muutumist juudivastasemaks ja militaarsemaks – tema uskumuste kohaselt olevat maailmas kaks kurjust: kommunism ja judaism.