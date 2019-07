Kas printsess Diana hing elab edasi nelja-aastases poisis? 

45aastane Campbell kirjutab ajakirjas Stellar, et tema poeg Billy väidab end varem olevat olnud printsess Diana. Sellist juttu ajavat Billy juba poolteist aastat. Telesaates "Today Extra" rääkis Campbell sedagi, et pani koos abikaasa Lisaga Billy teadmised Diana elu asjus proovile - ning tulemus olnud vapustav!

David, kel on veel kolm last, kinnitab, et Billy (ülal oleval pildil koos vanema venna Leo ja kaksikõe Bettyga) väitis juba pisikesena, et öösiti olevat vaimud ta ära viinud ja hommikul tagasi toonud. Ent jutud printsess Dianana veedetud elust said alguse siis, kui keegi Billy emale Lisale Diana pildiga kaardi saatis. "Billy näitas näpuga: "Näed, ma olin see printsess.""