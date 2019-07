ÜLIKOOLI! Vähiravifondi eestvedaja hakkab 38aastasena arstiks õppima 

"Eksam osutus parajaks pähkliks, kuid mees oli ikkagi tippvormis. Valitses rahu ja teadmine, et seekord tuli palju pikem odakaar. Väike värelus siiski jäi: pikk küll, aga kas ikka piisavalt pikk? Ja siis, mõni päev hiljem, tuli vastus: mul läks üle ootuste hästi. Sain 91 punkti 100 võimalikust, mis oli eksami viies tulemus. Oleks läinud pareminigi, kui poleks teinud mõningaid väga tobedaid vigu (kõik ju teavad, et lagunevaid taimi ei söö mitte herbivoorid, vaid tetrivoorid ning glükolüüsis tekib ühest glükoosimolekulist kaks püruvaati, kaks adenosiintrifosfaati ja kaks NADHd)," rõõmustab mees.

"Nüüd saab kõik olema uus septembrikuus. Tänan kõiki, kes on hoiatanud, et ei saa olema kerge. Muidugi ei saa. Ja ei peagi. Töö alles algab. Keemias pean kõvasti tasa tegema (kas keegi teab mõnda head õpetajat?). Aga ma saan hakkama. Jumal on kinkinud mõistust, tähelepanuvõimet ja kannatlikkust. Pere toetab tuliselt. Kas onkoloog, kirurg, perearst, günekoloog või keegi muu, seda ma muidugi ei oska veel öelda," lisab ta.