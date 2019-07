Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas vanglast pani plehku 20 inimest korraga 

Kokku oli tol õhtul vangilaagris 54 illegaali, kes ootasid riigist väljasaatmist. Putku panid mehed, kes vanglaametnike iseloomustusel olid kõige pretensioonikamad, aga tegelik põhjus näis olevat see, et nad olid nii kaua Harkus istunud, et ei jõudnud enam oodata, mis nendega lõpuks ette võetakse. „Dokumentideta, rahata ja ohtlikud,“ kirjutasid neist ajalehed.