STIG RÄSTA: kirjutasin rootsikeelsed sõnad kuulmise järgi üles ning õppisin ära 

Algusfraas „Blixtar och dunder, magiska under“ kõlab Stigi suus päris rootsi keele moodi. Victor seevastu suudab eestikeelse loo puhul fraasis „Lõputult on aega, end ei vaeva asjata“ esitleda täiuslikku õ-häälikut. Seda välismaalaste komistuskivi esitab rootslane laitmatult. „Selles pole midagi keerulist,“ muigab Victor. „Rootsi keeles on õ-laadne häälik ju tegelikult olemas. Ning Stig oli hea õpetaja.“ Stig, tubliks pedagoogiks nimetatu, muheleb. „Ma olen kuulnud, et eesti keel on raske, kuid ma püüan,“ lisab Victor. „Mõnikord, kui Stig räägib kellegagi eesti keeles, siis ma saan aru, millest jutt käib.“ Eestikeelsed vestlused, millest Victor aru saab, on Stigi sõnul mõistagi muusikast ning sõnad-väljendid korduvad neis alatasa: „Veel enne, kui jõuan Victorile äsjaräägitud asju inglise keeles ütlema hakata, lausub ta, et sai juba aru, millest jutt käis.“