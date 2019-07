Inimesed KUULA | Hitihoiatus! Wateva andis Armin van Buureni plaadifirma alt välja uue singli Indra Suvi , täna, 17:55 Jaga: M

Wateva Foto: Rauno Liivand

Elektrooniline duo Wateva tuli täna lagedale uue singliga “Until We Die”, kus teeb lauljana kaasa rootsi artist Next To Neon. Lugu anti välja koostöös Armin van Buureni plaadifirmaga Armada Music.