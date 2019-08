„PUUDUTA MIND“ 92. SAADE | Kirna sensitiiv Henn Hunt: ego-teel sammuvat inimest ootavad ees rasked haigused 

"Puuduta mind" Kirna mõisas - külaline Henn Hunt; saatejuhid Anu Saagim ja Sirje Presnal Foto: Erki Parnaku

Külastasime seekord salapärase ravivõimega Kirna mõisa Järvamaal. Uksel oli meid ootamas selle ainuke elanik – sugestiivse kõneviisiga sensitiiv Henn Hunt. Henn on olnud tunnistajaks paljudele imelistele paranemistele, aga ta on ka ise selles energeetiliselt võimsas paigas terveks saanud. Mehe tõi Kirnasse pisut enam kui kuue aasta eest raske tõbi – viimase staadiumi vähk. Tollal tegutses mõisas ja ravitses abivajajaid juba ammu taevastele teedele suundunud sensitiiv Helle Anniko. "Ah sa tulidki," oli ravitseja kostnud Hennule justkui muuseas, kui too esmakordselt üle mõisaläve astus. Ometigi polnud nad kunagi varem kohtunud. "Ilmselt oli see äratundmine," arvab Henn. "Sellest ajast alates hakkasin käima Hellele abiks, kuni ma Helle palvel alaliselt lõpuks paigale jäingi." Enne Kirnasse tulekut olid saanud diagnoosi viimase staadiumi vähist. Kas Kirna oli justkui viimane õlekõrs? Enne Kirnasse tulekut olin haigusest räsitud. Loomulikult olin teinud visiidi ka arsti juurde. Teadsin küll, et meditsiini võimuses ei ole mind aidata, aga tahtsin teada, millal ma suren. "Umbes kahe nädala pärast," ütles arst keerutamata. No ja läksingi siis koju surema. Ühel hetkel aga taipasin, et veel pole hilja asuda täitma oma selle elu ülesannet. Olin aastakümneid tõrkunud, kuigi teadsin oma missiooni aidata inimestel saada ühendust oma jumaliku olemusega ehk teisisõnu – kõrgema minaga.

Kirik on meile õpetanud, et kusagil kõrgel asub suur jõud ehk Jumal, keda me peame alandlikult paluma. Tegelikult on see suur jõud on meis endis. Kui seda iseendale teadvustada, saame ühenduse paljude elude vältel omandatud kogemustega ning ligipääsu lõpmatule energiale. Nii juhtus ka minuga – äratundmine tekitas eufooria, nii et kogu mu sisemus lõi särama. Ei läinudki kaua, kui tõusin tõvevoodist. Paari päevaga olin taas oma normaalkaalus. Olin avatud ja sain energia otse kõiksusest.



Miks just Kirna mõis?



Kirnasse suundusin selleks, et saada oma äratundmisele kinnitust ning toetust. Läksin mõisaparki jalutama ja tunnetasin kohe siinset võimast energiat. Ühtäkki taipasin, et minu elus oli palju takistusi ja isegi õnnetusi just seetõttu, et ma sammusin valel teel. Ego-teel sammuvat inimest ootavad esialgu väiksemad takistused, mis lähevad üha suuremaks kuni surmahaiguseni välja – et inimene ei jaksaks enam puhtfüüsiliselt vale teed jätkata.



Kui sünnid järgmisse ellu, alustad sealt, kus eelmises elus pooleli jäid, jätkates oma lahendamata probleeme. Ka pärilikud ja kroonilised haigused pole midagi muud, kui eelmistes eludes lahendamata probleemid. On ju üsna tavaline seegi, et näeme vigu ja probleeme teiste tekitatuina. Isegi kui keegi pani sulle jala taha, komistasid selle jala otsa sina ise – järelikult on see sinu probleem. Kõik meid ümbritsev on peegelpilt meist endist.