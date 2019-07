PÄEVAHOROSKOOP: pühapäev, 21.juuli 

Võid tunda kadedust, kui kuuled, kui kaugele on jõudnud keegi sinu vanadest tuttavatest, kui kena, nooruslik ja õnnelik ta välja näeb ning kui palju ta teenib.

Mõistad, et ei suuda võita kaaslaste tähelepanu ja imetlust, kui sa midagi põhjapanevat korda ei saada. Sa ei taha mitte ainult seda, et sind märgataks, vaid et su ettevõtmisi hinnataks.