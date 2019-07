Üritused GALERII | Nolani kultuuriprogramm! Lauluväljakul toimub „Filmimuusika suurkontsert“ Toimetas Katharina Toomemets , täna, 18:40 Jaga: M

GALERII

„Filmimuusika suurkontsert“ Tallinna lauluväljakul Foto: Erki Pärnaku

Ilmakuulus režissöör Christopher Nolan filmib Tallinnas teatavasti oma uut filmi „Tenet“, mis on võtetega jõudnud Laagna teele. Selleks, et pisutki tekitatud liikluskaost leevendada, on Nolan korraldanud ka kultuuriprogrammi ja nii toimub täna õhtul lauluväljakul „Filmimuusika suurkontsert“.