VAIBUMATU VAEN: Kim Cattrall võttis Sarah Jessica Parkeriga jälle tüli üles 

Cattrall kuulutas Mail Online'i intervjuus, et ei kavatse "Seksi ja linna" kolmanda mängufilmiga ühineda. "Minu poolt tuleb ei," vastas Kim, kui temalt uuriti võimaluse kohta menuka saagaga uuesti liituda. Seejärel andis Cattrall mõista, et "Seksi ja linna" peaosatäitja Sarah Jessica Parker ei ole hea inimene.

"Sa saad elult õppetunde ja minu õppetunniks on, et tuleb töötada heade inimestega ja püüda lõbutseda," ütles Kim.

Parkeri ja Cattralli tormilistest ja vastuolulistest suhetest oli sahistatud aastaid, kuid viimastel aastatel on sellest avalikkuse ette jõudnud kindlaid tõendeid. 2017. aasta sügisel teatas Sarah Jessica, et „Seksi ja linna“ kolmanda mängufilmi plaan läks vett vedama. „Olen pettunud. Meil oli imeilus, naljakas, hingeliigutav, rõõmus, väga palju samastumisvõimalusi pakkuv stsenaarium,“ teatas Parker. Briti väljaanne Daily Mail väitis, et projekti hukutas Cattrall oma absurdsete nõudmistega.