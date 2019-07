R. Kelly alluvad andsid võimudele 20 seksivideot alaealistega 

Juba veebruaris oli Kellyle esitatud süüdistus 10 kuriteoepisoodis seoses seksuaalse kuritarvitamisega. Tookord lasti ta miljonidollarilise kautsjoni vastu vabadusse. Neljapäeval vahistati R. Kelly New Yorgis uute kuritegude eest - 13 süüdistuse seas olid lapspornograafia, alaealise ahvatlemine ning föderaalne seksikaubandus.

Briti väljaande Metro teatel olid artisti endised alluvad ja lähiringlased andnud võimudele üle umbes 20 seksivideot, kus Kelly on vahekorras alaealiste tüdrukutega.

Staar on kõiki süüdistusi raevukalt eitanud. CBSi intervjuus ütles ta, et on "kõigist neist valedest väga väsinud".