FOTOD | Kersti Kaljulaid osales Prantsusmaal Bastille’ päeva paraadil 

Lisaks Kaljulaidile osales paraadil ka teisigi Euroopa tippjuhte - Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker, Saksamaa liidukantsler Angela Merkel, NATO peasekrtär Jens Stoltenberg ja Suurbritannia peaminister Theresa May.

"On väga positiivne, et Euroopa Liit on võtmas aina suuremat vastutust oma kodanike julgeoleku ja kaitse korraldamisel. Samas tuleb seda teha viisil, mis ei dubleeriks NATO-t, vaid säilitaks senist tugevat Atlandiülest sidet. Seetõttu võiks üheks Euroopa Liidu kaitsekoostöö tulevikusuunaks olla end seni väga hästi õigustanud Euroopa Liidu ümberjagamismehhanismide laiendamine kaitsevaldkonnale," kirjutas president Facebookis.