Leht: uues Bondi-filmis on agent 007 mustanahaline naine! 

Craig kehastab James Bondi viiendat ja väidetavalt viimast korda. Daily Maili andmeil pole ta filmis siiski enam agent 007. Seda salanime kannab hoopis naisterahvas, kuna Bond on erru läinud. Uus 007 on lehe teatel mustanahaline näitlejanna Lashana Lynch, kes on tuntud filmist "Captain Marvel".