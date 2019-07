USA võimud leidsid kaduma läinud näitleja surnukeha 

Poeg andis Levini kadumisest teada 8. juulil pärast seda, kui ta polnud isast mitu päeva kuulnud, kirjutab Briti leht The Guardian. Avalikus teadaandes seisis, et näitleja oli peaaegu alati oma mopsi Boo Boo Beari seltsis.

"Seinfeldis" kehastas Levin juudi vaimulikku. The Guardiani teatel oli USA näitleja mänginud ka menufilmides "Annie Hall" ja "This is Spinal Tap".