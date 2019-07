Briti meediakaunitar sõitis end elektritõukerattaga surnuks 

Traagiline õnnetus leidis aset Queen's Circuse nimelisel ringteel, mis väljaande The Guardian teatel oli 2015. aastal ümber kujundatud, et jalgratturid ülejäänud liiklusest lahus oleksid. Uut projekti on laialdaselt kritiseeritud - see olevat liiga segane. Mullu sai Queen's Circusel hukka keegi jalgrattur, kellele oli otsa sõitnud prügiauto.

Emily YouTube'i kanalil, kus ta igal esmaspäeval avaldas oma saate "10 Reasons Why ..." uue osa, oli üle 340 000 tellija. Instagramis jälgis meediatähte 40 000 fänni. Noor naine oli tuntud avameelsuse poolest - hiljutises postituses tunnistas ta oma kabuhirmu armastuse ees. Kuid tema elus oli üle pika aja uus mees - Jacob Hazell (28). "Olin ausalt öeldes leppinud sellega, et jäängi igavesti üksi," kirjutas Emily. Temal ja Jacobil oli plaan peatselt pisiperetki soetada ...

The Guardian märgib, et Ühendkuningriigi maanteedel on keelatud elektritõukerattaga sõita. Ometi on need sõiduvahendid nii Euroopa kui ka USA suurlinnades väga populaarseks muutunud. Elektritõukerataste üha suureneva läbimüügi tõttu kaalub Briti valitsus seadusemuudatust.