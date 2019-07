VIDEO | HÕISSA! Metsalaulupeol lauldi juured sügavamale maasse ja ladvad kõrgele päikese poole 

„Minu arust on suur laulupidu väga tähtis. Meie rahvas on ikka veel olemas ning ka riigi taastasime tänu sellele, et meie vaimu hoidis üldlaulupidu,“ leiab hiie- ja pärimusehoidja Ahto Kaasik. „Aga meil on vaja ka seda teist, metsalaulupidu, mis on Eesti ainus regilaulupidu. Siia tulles saavad kõik vabalt kaasa laulda, ei pea käima talv läbi kooriproovis, õppima sõnu ja noote. Tuled ja laulad kohe kaasa. See on nagu metsaminekuga – me saame kohe minna. Praegu veel…“