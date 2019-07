PÄEVAHOROSKOOP: esmaspäev, 15.juuli 

Palju õnne, Vähk! Algamas on põnev uus aastaring, aeg toob sulle üllatavaid võimalusi. Küllap oled vargsi varemgi mõelnud, et tahaksid oma elus midagi muuta, nüüd ongi sobiv aeg! Julgust ja tegutsemislusti on palju, avastad, et oled suurepärane kohaneja. Mine julgelt seiklustele vastu, aga ära unusta kohustusi lähedaste ees.