ÕL VIDEO | Kuidas lapse tulevikku targalt investeerida? 

Laste investeerimisportfellil on lihtne põhimõte – avad lapsele kasvukonto, kuhu saab raha kanda ning automaatselt investeeritakse see kas Ameerika, Euroopa või Aasia suurimasse ettevõttesse. Ettevõtte, kuhu tahad raha paigutada, saad ise valida.

Roosaare soovitab kooliteed alustava lapse portfelli koostamisel rakendada kaht võimalust. „Kui ise tegeled aktiivselt investeerimisega ja panustad sellesse, on mõttekam teha lapsele eraldi ettevõte varahalduse jaoks, eriti kui summad on suuremad. Kuid kui on soov pigem passiivselt investeerida igapäevase töö kõrvalt, on kasvukonto ja indeksfondid parimad lahendused. Seal ei ole vaja midagi mõelda ja teha – kõik on automaatne.“

Roosaare tunnistab, et nemad naisega mõtlesid, et laps ei väärtusta raha ehk piisavalt ja on arvamusel, et elus tuleb kõik niisama. Siiski jõuti järeldusele, et selline arusaam elust tuleb muudest asjadest. „Ma ei plaaniks seda raha talle lihtsalt sularahas kätte anda, vaid kui laps vanemaks saab, seletaksime, kuidas see on viimase kümne aasta jooksul kasvanud. Samuti räägiksime, et kui raha edasi investeerida, saab kulutada selle vilju, mitte raha ennast,“ ütleb investor.