Maailmakuulus drag queen Naomi Smalls vallutab augustis Tallinna 

Naomi Smalls on olnud nii “RuPaul’s Drag Race” 8. hooaja kui ka “RuPaul’s Drag Race All Stars” 4. hooaja finalist ning tänu oma antigravitatsioonilistele ja jalustrabavatele etteastetele ning kõrgmoe-väärilise väljanägemisele on ta saavutanud tõelise ikoonistaatuse ja inspireerinud inimesi üle maailma.



Lisaks astuvad peol üles nii DJ-puldis kui ka laval üliandekad erikülalised kogu Euroopast.



Pileti saab osta SIIT.