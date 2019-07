FOTO | Kersti Kaljulaid võttis aja maha ja käis sõbrannadega kinos 

„President kiidab heaks! President Kersti Kaljulaid võttis hetkeks aja maha ning käis koos sõbrannadega Coca-Cola Plaza privaatses A. Le Coq Sviidis nautimas komöödiat „Eile veel“.

President on koos sõbrannadega suur kultuuri- ja filmisõber ning ühiselt käiakse kinos tihedamalt ning ka peale eilse filmi nautimist otsustati juba, et järgmisena tullakse vaatama Quentin Tarantino järjekorras 9. filmi „Ükskord Hollywoodis“, mis on samuti komöödia žanris,“ kirjutab kinoklubi foto all.