KOHTUMINE FÄNNIGA | Metsatöll: Brasiilia fännid laulsid eesti keeles  

„Eestis ei ole ma kogenud olukorda, et lähed toidupoodi ja mõni härra või proua su rajalt maha võtab. Kuid Brasiilias oli tõesti natuke harjumatu,“ nõustub trummar Tõnis Noevere (pildil paremal). „Seal võttis isegi natuke aega, et klubi tagaruumist lavale saada, ning meiega olid kaasas turvamehed. Mujal maailmas on fänlus natuke teistsugune kui siin. Eestis pead ikka juubelilauas istuma, kui kellegi tuttava tuttav ütleb sulle: „Kuule, nägin sind telekast, käis kah!““ muigab Tõnis.