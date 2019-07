Müstika JÜRI LINA: inimeste rõõmus meel ja ühtehoidmine võlusid laulupeol ilma ilusaks Sirje Presnal , täna, 00:01 Jaga: M

HEA MAAGIA: Ehkki ilmaprognoosi järgi pidanuks laulupeol vihma tulema, hoidsid loodusvaimud sajuluugid kinni ja lasid päikesel sirada. Mujal Eestis ladistas, aga Tallinnas laulsid inimesed ilma ilusaks, arvab Jüri Lina. Foto: Robin Roots

Ei ole sugugi ükskõik, mis pildiga T-särgi endale selga tõmbad. Viisnurk, kõikenägev silm, isegi vikerkaar – massoonid on kaaperdanud hulga kunagise hea auraga märke ja muutnud need energeetiliselt negatiivseks. Jüri Lina sõnul käib praegu teadlik inimhingede laostamine – moetööstus teeb seda nirakate rõivaste, arhitektuuribürood ilmetute ehitiste ja muusikaäri tuima tümakaga. Aga õnneks on head maagiat ka.