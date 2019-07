Milline filmistaar ahistas Sarah Jessica Parkerit? 

Parker möönab, et ajad on praegu muutunud ja kuigi ta pidas end „Seksi ja linna“ ajal eneseteadlikuks ja moodsaks naiseks, ei tundnud ta end ahistamise vastu protestides kuigi kindlalt: „Vaatamata oma rollile setil ei tundnud ma end kaugeltki nii mõjuvõimsana kui see sobimatult käitunud mees. Praegu kõlab see hämmastavalt, sest neid juhtumeid oli palju ja ma olin positsioonil, kus mul oli mõjuvõimu. Mul olid kõik õigused öelda, et see on sobimatu. Oleksin pidanud end ülemuste jutule minnes turvaliselt tundma,“ vahendab Daily Mail Parkeri ühes jutusaates lausutud sõnu.