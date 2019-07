Inimesed Hüvasti, mood!? Tim Bluz pühendub muusikale: loodan, et minust ei saa artisti, kes hakkab esinema samas kostüümis, millega toidupoes käib Terttu Jazepov , täna, 12:18 Jaga: M

Tim Bluz Foto: Stanislav Moshkov

„Tänapäeval on kõike liiga palju: uudiseid, muusikat, moodi. Kõik on nii odav ja kättesaadav ning sa pead tohutult pingutama, et millegi uuega lagedale tulla – isegi, kui oled täna aktuaalne, ei garanteeri see, et aasta pärast pole sind unustatud. Niisiis mõtlesin, et teen lihtsalt seda, mida mitte keegi ei oota,” räägib Tim Bluz (26), kes võttis oma sünnipäeval vastu julge otsuse vahetada disaineritöö muusikuelu vastu.