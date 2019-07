"PUUDUTA MIND" | Eesti esimesel kundalini jooga festivalil keskendutakse ärevushäireid leevendavatele meditatsioonidele 

Prabhudeep Kaur: Kundalini jooga on nn majapidajate jooga. See on inimestele, kellel on pere, kes käivad tööl, kes on kontaktis maise eluga. Teeme kõiki neid praktikaid selleks, et olla selles kiires, pulbitsevas maailmas õnnelikud, tasakaalukad ja tunda ennast hästi.

Prabhudeep Singh: See on ikkagi missioonitunne.

Prabhudeep Kaur: See on valguse jagamise missioon, mis on seotud ka materiaalsusega. Kuid ka meie keha peab olema olema korras. Hatu mõis on jah teatud mõttes ettevõtmine, kuid me pole kasumit taotlev ettevõte. Pigem on see nagu tuleviku ettevõtlus. See on inimeste heaolu taotlev ettevõte.

Mis on kundalini joogas kõige tähtsam filosoofiline mõte, mida järgitakse, ja mis on lõppeesmärk?

Prabhudeep Kaur: Kui filosoofiliselt väljendada, siis kundalini jooga viib meid järjest lähemale kogemisele, et me pole eraldatud. Üks oluline mantra on „Ek Ong Kar“. See tähendab, et looja on kõige looduga üks. Inimesena on osa Loojast meis kõigis olemas algupäraselt. Looja väljendab ennast läbi meie. See annabki kundalini joogidele sellise väga spetsiifilise vastupidavuse ja võimekuse elust neutraalselt läbi minna. Ehk see annab sellise sügava seesmise tunnetuse, et sa ei ole kunagi üksi.

Prabhudeep Singh: Lihtsalt öeldes on kõik üks.