Prints Charles andis maailma päästmiseks 18 kuud 

Prints rõhutas, et ÜRO-l ja maailma liidritel on plaanis terve kohtumiste seeria, mis päädib järgmisel aastal Londonis suure kliimakonverentsiga. “Olen kindel, et järgmised 18 kuud otsustavad, kas me oleme võimelised kliimamuutust inimkonnale üle elataval tasemel hoidma ning kas meil õnnestub loodust tagasi viia sellisesse tasakaalu, et me saaksime ellu jääda.”