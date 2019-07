Teismeliste lemmikäpp Snapchat palkas Schwarzenneggeri 

Plaanitavad lühisaated tehakse Snapchatile omases vertikaalses formaadis. Schwarzeneggeri saate pealkiri on “Edu reeglid” ning keskendub motiveerivatele nõuannetele.

Snapchat hakkas oma originaalsisu tootma kaks aastat tagasi ning need saated, mille pikkus on vaid mõned minutid, on kasutajate hulgas ülipopulaarsed.