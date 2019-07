Inimesed Kuulsuste armuelu edetabelit juhib Warren Beatty Toimetas Katrin Pauts , täna, 11:37 Jaga: M

Warren Beatty koos näitlejanna Annette Beningiga Foto: Reuters/Scanpix

Daily Mail on lagedale tulnud veidra edetabeliga - kes kuulsustest on kui paljude naistega maganud? Selle tipust leiab 82-aastase veterannäitleja Warren Beatty, kes on kiidelnud, et tema sängist on “kähkukate, juhukäperdamiste ja varastatud suudluste” näol läbi käinud 12 775 naist.