Diane Keatonil täitus 35 aastat vallalisena 

Ta paljastas, et eraelus pole ta mingi meestemagnet ning kohtama kutsuma teda ei kiputa: “Mitte iialgi! Teeme selle selgeks, eks?” Meestega olevat Keatonil see-eest palju sõbrasuhteid. Kuigi ta ei ole ametlikult abielus olnud, on tal kaks adopteeritud last.

Mullu põrutas Keaton otse välja, et pole end ealeski abielunaisena ette kujutanud, isegi mitte plikapõlves. "Olen see, keda vanapiigaks kutsutakse. Ma ei ole ausalt mingi abielumaterjal, olen liiga iseseisev. Nägin pealt, mida mu ema oli sunnitud läbi elama ja otsustasin, et mina nii ei taha. Sellepärast olengi vallaline," pajatas ta ja kinnitas, et see suhtumine pole teda takistanud elust rõõmu tundmast.