Lily Allenil on ahistaja ees surmahirm 

Gray, kes on paranoiline skisofreenik, tungis 2015. aastal Alleni koju kavatsusega staari pussitada. “Ma ei suuda enam muust mõeldagi,” pihtis Allen raadiosaatejuht Chris Evansile.

“Kui ta mu majja tungis, arvasin, et tegemist on mu eksiga, sest mul oli siis juba uus poiss-sõber. Keegi tuli mu magamistoa ukse juurde. Aga see oli hoopis võõras inimene.” Gray olevat karjunud: “Sa kuramuse lits!”