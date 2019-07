GALERII | „Noortebänd 2019“ poolfinalistid on selgunud! 

"Noortebändi" poolfinaali pääsesid Worn Öut, Johanna Kristina, Nömmi, think twice, Elis & Öö Klubi, Mad Morality, SK!VE, 5horses, Fropp, Polóšywa, Kelly Vask ja Cortical White.

"Noortebändi" peakorraldaja Märt Truman sõnas, et kuigi demolugusid laekus vähem kui eelmisel aastal, siis sel aastal on lugude kvaliteet siiski väga hea. Lisaks soovitas Truman poolfinalistidel teha palju proovi, kirjutada uusi lugusid ja konkurssi tõsiselt suhtuda, et olla sügisel parimas vormis.