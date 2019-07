Blogid Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Vihterpalus kaks nädalat leekidega võideldi Tõnis Erilaid , täna, 00:11 Jaga: M

Foto: TEET MALSROOS

Reedel, 10. juulil 1992 helises kell 13.55 Vihterpalu metskonna kontoris telefon. Metsavaht teatas, et tuli on lahti. Tuletõrjeauto oli remondis ja seega sõitis metsaülem oma autoga vaatama, mis lahti. Ta nägi, et metsanoorendik põleb ja tuulega kanduvad leegid kiiresti edasi.