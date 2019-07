Ikevald Rannap kogub plaadi salvestamiseks annetusi 

Hetkel on Ikevald Rannapit rahaliselt toetanud juba ligi sada inimest kogusummaga 3710 eurot. Eesmärgiks on seatud aga 7000 eurot.

„Plaadi salvestamise ja produtseerimise kogukulu on 10 000€. Sinu toetusest saadud raha kasutan, et katta osa salvestuskuludest ning maksta järeltöötluse (miximise ja masterdamise) eest. Kui kogun esialgsest eesmärgist rohkem raha, siis kasutan seda selleks, et teha üks korralik muusikavideo ning toetada edasist plaadi väljaandmist,“ kirjutab Ikevald Rannap Hooandjas.