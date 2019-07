Inimesed KOHTUMINE FÄNNIGA | Helen Kõpp: kord jälitas seltskond mind autoga Keit Paju , täna, 18:15 Jaga: M

Helen Kõpp Foto: Stanislav Moškov

„Kõige meeldejäävamad seigad fännidega on olnud sellised, kus mulle tuuakse südamest tulnud kingitusi,“ räägib tõsielustaar Helen Kõpp. „Ükskord sain kuulikujulised kõrvarõngad ja olen siiani nende eest tänulik. Kunagi sain kelleltki ka ilusa käevõru. See on väga-väga armas!“